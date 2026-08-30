В ЖК «Одинцово-1» произошла стрельба

Стрельба произошла в жилом комплексе «Одинцово-1» в одноименном подмосковном городе. Об этом 30 августа сообщили очевидцы в соцсетях.
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