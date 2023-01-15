Вечерняя Москва

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Baza: Боец ММА Гаглоев был задушен в поезде Москва — Владикавказ

Baza: Боец ММА Гаглоев был задушен в поезде Москва — Владикавказ

Бойца ММА Георгия Гаглоева задушили в поезде Москва — Владикавказ. Возможно, его убийство связано с тем, что он продолжал активно искать свою тетю — Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чеченской республике.

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