Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям в Киеве и Одессе

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям в Киеве и Одессе

Сегодня ночью армия России нанесла массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

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