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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хейлунд о финале ЛЕ в Бильбао: «МЮ» уже там был, но не думаю, что это даст нам преимущество – болельщиков будет поровну»

Хейлунд о финале ЛЕ в Бильбао: «МЮ» уже там был, но не думаю, что это даст нам преимущество – болельщиков будет поровну»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» (4:1) в ответном матче 1/2 финала (первая игра – 3:0). В решающем матче манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом» 21 мая.

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