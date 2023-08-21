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Кайри Ирвинг: «Я хотел выступать за сборную Австралии, но этого просто не произошло. Считаю себя международным игроком»

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг во время прямого эфира признался, что рассматривал вариант с выступлением за национальную команду Австралии.

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