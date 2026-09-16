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"Авито Авто" расширил возможности ИИ-сервиса оценки стоимости автомобилей

"Авито Авто" расширил возможности ИИ-сервиса оценки стоимости автомобилей

«Авито Авто» обновил сервис «Авито Оценка». ИИ-алгоритмы сервиса сравнивают стоимость автомобиля с пробегом с ценами на аналогичные предложения и показывают, какие факторы могли повлиять на полученный результат.

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