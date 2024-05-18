Ольга Бузова отреагировала на критику от Полины Гагариной, которая назвала ее «дурочкой»

Недавно Полина Гагарина дала первое большое интервью за долгое время. Она стала гостем на YouTube канале Надежды Стрелец, где впервые рассказала о разводе, а также поговорила о своем творчестве, планах и многих других темах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии