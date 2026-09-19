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Рязанские новости

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ИНВИТРО расширяет географию донорства костного мозга по всей стране

ИНВИТРО расширяет географию донорства костного мозга по всей стране

В России ежегодно трансплантация костного мозга требуется около 2 тысяч человек, а вероятность совпадения по генотипу с неродственным донором — всего 1 к 10 тысячам.

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