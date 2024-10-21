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Калужские новости

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За неделю калужане получили более 28 тысяч «писем счастья»

За неделю калужане получили более 28 тысяч «писем счастья»

В период с 11 по 17 октября водителям в Калужской области выписали 28 047 штрафов за нарушение правил дорожного движенияВ период с 11 по 17 октября водителям в Калужской области выписали 28 047 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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