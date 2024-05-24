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В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу для женщин

В Госдуме предложили сократить рабочий день в пятницу для женщин

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову письмо, в котором он предлагает уменьшить рабочую пятницу для женщин на два часа при сохранении средних зарплат.

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