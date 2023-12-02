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Валуев снимает в "Аскании-Нова" фильм о новых регионах России

Валуев снимает в "Аскании-Нова" фильм о новых регионах России

Депутат Госдумы выступает продюсером картины.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в природном заповеднике "Аскания-Нова" проходит съёмка документального фильма о новых российских регионах.

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