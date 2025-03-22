Boeing построит «самый смертоносный самолет в истории»

Концепт истребителя шестого поколения программы Next Generation Air Dominance (NGAD) / © USAF Кроме того, Трамп отметил, что прототип новейшего истребителя, получивший обозначение F-47, уже тайно летает почти пять лет.
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