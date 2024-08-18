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Кадыров показал видео с допроса взятого в плен "азовца"*

Кадыров показал видео с допроса взятого в плен "азовца"*

Глава Чечни опубликовал кадры допроса взятого в плен боевика "Азова"*Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале разместил видео, где командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов общается с пленным боевиком "Азова"*.

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