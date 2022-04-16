В Оренбургской области прошла ассовая акция «Мама, папа! Не забудь меня в кресле пристегнуть!»

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями добровольной народной дружины «Октябрьская», председателем Общественного совета при МУ МВД России «Орское», родительской общественностью, воспитанниками, педагогами и администрацией детских садов №№ 55 и 78 города Орска на оживленных участках - площади Шевченко и площади Комсомольской провели массовые информационно-пропагандистские акции «Мама, папа! Не забудь меня в кресле пристегнуть!», направленные на привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения детской дорожной безопасности при перевозке в транспортных средствах.