Актер Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

В Москве продолжает работать Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Сегодня его посетил известный актер и телеведущий Оскар Кучера, который пообщался с военнослужащими, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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