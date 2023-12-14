Белый дом заявил, что дни военного лидера ХАМАС Синвара «сочтены»

Дни военного лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга, посвященного поездке помощника президента США Джейка Салливана в Израиль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии