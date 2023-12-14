Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белый дом заявил, что дни военного лидера ХАМАС Синвара «сочтены»

Белый дом заявил, что дни военного лидера ХАМАС Синвара «сочтены»

Дни военного лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга, посвященного поездке помощника президента США Джейка Салливана в Израиль.

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