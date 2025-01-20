CNN: Трамп после инаугурации собирается позвонить Путину

Лидеры обсудят урегулирование конфликта на Украине, отмечает телеканалИзбранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный звонок с президентом РФ Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации.
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