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CNN: Трамп после инаугурации собирается позвонить Путину

CNN: Трамп после инаугурации собирается позвонить Путину

Лидеры обсудят урегулирование конфликта на Украине, отмечает телеканалИзбранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде устроить ему телефонный звонок с президентом РФ Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации.

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