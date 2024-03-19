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Трамп заявил, что с Путиным вполне возможно вести переговоры по Украине

Трамп заявил, что с Путиным вполне возможно вести переговоры по Украине

Кандидат на пост главы Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп заявил об уверенности, что с президентом России Владимиром Путиным вполне представляется возможным вести переговорный процесс по украинскому вопросу.

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