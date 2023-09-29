Краснодар признан самым быстрорастущим городом в России за последние 15 лет

Краснодар признан самым быстрорастущим городом России за последние 15 лет Краснодар, Южно-Сахалинск, Тюмень, Калининград и Екатеринбург входят в пятерку лучших городов страны по развитию бизнеса по версии российского финансово-экономического издания Forbes.
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