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Неизвестный науке минерал, найденный под Мурманском, оценили выше золота

Неизвестный науке минерал, найденный под Мурманском, оценили выше золота

Российские учёные обнаружили в Хибинском массиве новый минерал, ранее неизвестный науке. Находку сделали специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А.

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