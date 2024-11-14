Срок в СИЗО бывшего главного дорожника Челябинска перевалил за два года

Курчатовский районный суд Челябинска 14 ноября продлил до 21 февраля 2025 года срок содержания в СИЗО бывшему главе комитета дорожного хозяйства (КДХ) областного центра Ринату Кучитарову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями.
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