Старт нового сезона "Танців з зірками", о Григории Чапкисе даже не вспомнили: "Странно..."

Новый сезон шоу "Танці з зірками" стартовал 5 сентября За победу будут бороться пары Lida Lee и Алексей Базэла, Олег Фагот Михайлюта и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Дмитрий Каднай и Алина Ли, Станислав Горуна и Даниэлла Преап, Анастасия Оруджова и Денис Самсон, Евгения Власова и Максим Леонов, Константин Войтенко и Роксолана Маланчук, Иван Люленов и Яна Цибульская, Алексей Суровцев и Мария Колосова, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, JAMALA и Антон Нестерко, а также Артур Логай и Анна Карелина.