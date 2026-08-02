Астронавт NASA создал «невозможную» фотографию Млечного Пути с борта МКС

Использование фотоаппарата со специальным приводом, компенсирующим движение МКС на орбите, позволило сделать с борта станции четкую фотографию Млечного Пути, заявил бортинженер NASA Дональд Петтит 2 августа в соцсети X.
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