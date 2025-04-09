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Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

Глава Чечни подчеркнул, что руководили нападением уроженцы региона, проживающие в Турции.<strong>Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский.

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