Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС

Глава Чечни подчеркнул, что руководили нападением уроженцы региона, проживающие в Турции.<strong>Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам выдворить с территории Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский.