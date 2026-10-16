Владимир Путин ввёл временное управление над активами Tarkett в России. Акции АО «Таркетт» и других компаний перейдут под контроль ООО «Управляющая компания «Центр Капитал».
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