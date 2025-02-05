БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 400 подписчиков

Революция здравого смысла: Трамп запретил смену пола, Зеленский на очереди

Революция здравого смысла: Трамп запретил смену пола, Зеленский на очереди

«Одесской гоп-компании» в лице Блинкена и Нуланд, а также всем прочим «инклюзняшкам» пора сушить сухари Андрей Захарченко На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: picture alliance / Consolidated/TASS) Материал комментируют: Владимир Можегов Президент США Дональд Трамп своим очередным указом запретил федеральное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних, поручив принять меры для предотвращения таких операций в принципе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх