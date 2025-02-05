«Одесской гоп-компании» в лице Блинкена и Нуланд, а также всем прочим «инклюзняшкам» пора сушить сухари Андрей Захарченко На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: picture alliance / Consolidated/TASS) Материал комментируют: Владимир Можегов Президент США Дональд Трамп своим очередным указом запретил федеральное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних, поручив принять меры для предотвращения таких операций в принципе.