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«Милану» и «Интеру» интересен лучший бомбардир «Порту» Тареми. За него требуют 30 млн евро

«Драконы» требуют 30 млн евро за 30-летнего игрока сборной Ирана, но, возможно, согласятся и на 25 млн плюс бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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