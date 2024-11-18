Превышение обойдется дорого. В России планируют увеличить штрафы за нарушение ПДД

В России могут значительно увеличиться штрафы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующие поправки разрабатываются в правительстве и будут рассмотрены на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости».
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