Превышение обойдется дорого. В России планируют увеличить штрафы за нарушение ПДД

В России могут значительно увеличиться штрафы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующие поправки разрабатываются в правительстве и будут рассмотрены на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости».