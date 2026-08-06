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"Единая Россия" предложила ввести выплаты наставникам в здравоохранении

"Единая Россия" предложила ввести выплаты наставникам в здравоохранении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В "Единой России" предложили законодательно закрепить единые федеральные стандарты наставничества в медучреждениях, в том числе порядок назначения наставников и создание системы выплат.

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