"Единая Россия" предложила ввести выплаты наставникам в здравоохранении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В "Единой России" предложили законодательно закрепить единые федеральные стандарты наставничества в медучреждениях, в том числе порядок назначения наставников и создание системы выплат.
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