Почему правители Турции обожали кофейни по-османски и боролись с кофе по-турецки

Чрезмерное употребление кофе до добра не доводит и может быть опасно – так считали еще в XVI веке. Но не врачи, а османские правители, всерьез обеспокоенные тем пагубным влиянием, которое оказывал на подданных империи горький напиток: те начинали слишком много рассуждать о политике, вести споры в поисках истины, даже образовывать вредные для государства тайные общества.