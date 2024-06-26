Рецидивистка из Калужской области украла золотую цепочку у незнакомки

Ранее судимая жительница Малоярославецкого района украла у женщины из другого региона золотую цепочку во время магического ритуала по снятию порчиРанее судимая жительница Малоярославецкого района украла у женщины из другого региона золотую цепочку во время магического ритуала по снятию порчи.