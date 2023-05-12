Русская весна

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Армия России уничтожила толпу «немцев» под Белогоровкой (ВИДЕО)

Армия России уничтожила толпу «немцев» под Белогоровкой (ВИДЕО)

На кадрах бойцы 85-й бригады накрыли ракетой толпу «немцев» в районе Белогоровки. Напомним, что немцами наши бойцы на фронте называют украинских неонацистов.

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