Армия России уничтожила толпу «немцев» под Белогоровкой (ВИДЕО)

На кадрах бойцы 85-й бригады накрыли ракетой толпу «немцев» в районе Белогоровки. Напомним, что немцами наши бойцы на фронте называют украинских неонацистов.
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