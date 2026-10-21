23 октября 2026 года «Пятница» показывает второй выпуск третьего сезона «Ставки на любовь». В первом уже случилась замена: Надежда Ангарская и её муж Николай покинули проект — их обошли Виолетта и Алексей, быстрее собравшие башню целиком.