23 октября 2026 года «Пятница» показывает второй выпуск третьего сезона «Ставки на любовь». В первом уже случилась замена: Надежда Ангарская и её муж Николай покинули проект — их обошли Виолетта и Алексей, быстрее собравшие башню целиком.
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