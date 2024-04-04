В Иванове местный житель обвиняется в экстремистской деятельности и оправдании терроризма

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области на основании оперативных материалов, предоставленных УФСБ России по Ивановской области, возбуждены уголовные дела в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренных ч.
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