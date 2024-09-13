Корнелиу Попович: «Кто-то желает превратить школу в поле политической битвы»

Бывший министр просвещения Корнелиу Попович раскритиковал приказ министра просвещения «Послы за ЕС», запущенный по предложению Аппарата президента Молдовы, считая, что он противоречит законодательству в области образования.
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