Названы лучшие упражнения для гипертоников

Врач Джейми О'Дрисколл назвал лучшие упражнения для гипертоников. Его слова приводит Men Today. Эксперт заявил, что для снижения артериального давления лучше всего подходят аэробные или кардио-упражнения.
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