Bloomberg: Трамп видит экономические перспективы в снятии санкций с России

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в качестве условия для прекращения конфликта на Украине, одновременно рассчитывая на экономические дивиденды от нормализации отношений.
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