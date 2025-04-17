Предложение в новостройках Подмосковья упало до минимума последних 5 лет

Предложение квартир в новостройках Подмосковья снизилось более чем вдвое с 2020 года. Одновременно цены на первичное жилье в Московской области достигли максимума за последние пять лет, подсчитали аналитики В 2025 году на рынке новостроек Подмосковья в продаже представлено 18,59 тыс.