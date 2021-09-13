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Желание Украины отказаться от кириллицы посчитали глупостью

Желание Украины отказаться от кириллицы посчитали глупостью

Следственный комитет изучает обстоятельства задержания россиянина в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной.

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ВЛАДИСЛАВ
Какие беспокойные люди эти хохлы. всегда им больше всех надо, везде лезут со своим участием, везде начинают давать оценку другим, выпячивают свою якобы исключительность. В общем ведут себя как доступная за деньги стервозная шлюха.

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