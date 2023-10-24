Овощи и фрукты в детском рационе /Как научить ребенка есть полезную еду

Несмотря на то, что специалисты Всемирной организации здравоохранения регулярно напоминают, что овощи и фрукты должны ежедневно присутствовать в рационе взрослых и в детском питании, далеко не все следуют этим рекомендациям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии