Не имей сто рублей: как сохранить старых друзей и найти новых

Почему с возрастом труднее заводить друзей? Анита Дмитриева из личного архива Аниты Дмитриевой Почему с возрастом труднее заводить друзей? Правда ли, что рассчитывать можно только на тех, кого нашел в юности? Кандидат психологических наук, клинический психолог и семейный психотерапевт Анита Дмитриева размышляет о необходимости живого общения и о том, как в любом возрасте, даже после семидесяти, можно встретить близкого по духу человека.