Орбан: Глобальный Юг отвернулся от США и ЕС из-за позиции по Украине

Вернувшийся из поездок в Москву, Киев и Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своими наблюдениями с главой Евросовета Шарлем Мишелем, отметив, что США и Евросоюз лишились признания со стороны Глобального Юга из-за позиции по Украине.