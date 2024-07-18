Орбан: Глобальный Юг отвернулся от США и ЕС из-за позиции по Украине

Вернувшийся из поездок в Москву, Киев и Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своими наблюдениями с главой Евросовета Шарлем Мишелем, отметив, что США и Евросоюз лишились признания со стороны Глобального Юга из-за позиции по Украине.
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