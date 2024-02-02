После того, как российскую фигуристку Камиллу Валиеву спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 4 года, а российскую сборную по фигурному катанию лишили командного золота в Играх в Пекине-2022, это вызвало бешеный негатив в России.
Не плакать, а выходить из МОК! Что предложил Сергей Миронов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Тамара Байголова
Надо сразу рубить на корню. А эти продолжительные ожидания к лучшему только усугубляют события и переживания всех спортсменов
Ответить
40 мин.
Владимир Соловьев
Руоводителем этой олимпийской оргией был гр. Мудко.
Ответить
4 мин.
Владимир Соловьев
Ещё бы Китай присоединился к нам в плане реорганизации МОК!
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии