В преддверии празднования 450-летия города на минарете мечети Ихлас в Уфе был установлен полумесяц

В Уфе завершаются строительные работы на минарете мечети Ихлас. Фундамент этого 42-метрового сооружения был заложен еще в 2007 году, после чего началось длительное строительство, которое продолжалось благодаря пожертвованиям местных жителей.
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