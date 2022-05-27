Не решит главной проблемы. Эксперты объяснили, что не так со снижением ставки ЦБ

Резкое снижение ключевой ставки Банком России повлияет на «избыточно укрепившийся» рубль в краткосрочной перспективе, но не решит проблему неопределенности и высоких рисков инвестирования в реальную перестройку производства, считают эксперты.
Резкое снижение ключевой ставки Банком России повлияет на «избыточно укрепившийся» рубль в краткосрочной перспективе, но не решит проблему неопределенности и высоких рисков инвестирования в реальную перестройку производства, считают эксперты.
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