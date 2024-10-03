«Бавария» проиграла «Вилле» (0:1) при 70% владения, удары в створ – 7:2

«Бавария» проиграла в гостях «Астон Вилле» (0:1) в 2-м туре Лиги чемпионов. При этом у мюнхенцев было преимущество по владению мячом 70% на 30%, показателю xG – 1,41:1,4, ударам по воротам – 17:5, в створ – 7:2, по голевым моментам – 1:0, угловым – 11:1 и точным передачам – 592 (90%) против 219 (76%).
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