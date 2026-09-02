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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс о возрасте: «В зале чувствую себя на 25. В 9 вечера мне 87»

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс выложил пост, в котором порассуждал о своем стареющем теле и о том, как километраж на баскетбольной площадке влияет на его повседневную жизнь.

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