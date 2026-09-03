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Авито запускает годовую оплачиваемую программу для начинающих дизайнеров и UX-специалистов

Авито запускает годовую оплачиваемую программу для начинающих дизайнеров и UX-специалистов

Технологическая платформа Авито объявила о старте набора на Avito Design Bootcamp – оплачиваемую годовую программу для тех, кто хочет начать карьеру в сфере UX-исследований, продуктового и коммуникационного дизайна, а также UX-редактуры.

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