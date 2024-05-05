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Анисин о «Сочи»: «Только игроки начинают проявлять себя – бам, их забрали. В НХЛ такого нет. Лучшее время было в первые 2 года, потом пошла чехарда»

– Результаты ХК «Сочи» снова не радуют. – Если «Сочи», как всегда, будет фарм-клубом Питера, то это одна история.

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