Театр абсурда
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Театр абсурда

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Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Торговый центр "Красный кит" в Мытищах. Это подмосковный город Мытищи. Тут, как известно, многодетная мать из Таджикистана может легко получить квартиру, но беженец из Узбекистана, русский офицер ФСО, вынужден подрабатывать курьером.

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