Офицер-отличник работал курьером и стрелял в охранников ТЦ: кто виноват и что делать

Торговый центр "Красный кит" в Мытищах. Это подмосковный город Мытищи. Тут, как известно, многодетная мать из Таджикистана может легко получить квартиру, но беженец из Узбекистана, русский офицер ФСО, вынужден подрабатывать курьером.